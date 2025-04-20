Подросток попал в реанимацию после укуса гадюки в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленинградской области гадюка напала на подростка во время прогулки. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел 19 апреля в деревне Сегла. 13-летний мальчик подвергся нападению гадюки во время прогулки. прогулки. Из-за сильной аллергической реакции у него развился анафилактический шок на фоне токсического отравления ядом.

Ребенка экстренно доставили в реанимационное отделение Пикалевской городской больницы, где ему оказывают специализированную помощь.

До этого сообщалось, что в Сургуте пенсионерка, укушенная гадюкой, смогла выдавить из раны яд и забить змею камнем. 82-летняя пенсионерка работала на огороде, когда почувствовала резкую боль в руке. Женщина заметила небольшую змею, сумела догнать ее и раздавить камнем. Соседка пострадавшей, заметив произошедшее, немедленно вызвала скорую помощь. Пока бригада медиков ехала на вызов, пожилая женщина сумела выдавить из места укуса часть яда. Пострадавшую госпитализировали.