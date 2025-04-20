В российском городе школьница лишилась пальца на уроке физкультуры

Четырнадцатилетняя ученица одной из школ Санкт-Петербурга получила тяжелую травму на уроке физкультуры, сообщает «Фонтанка». У девочки произошла травматическая ампутация пальца. Инцидент случился 19 апреля около полудня.

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По предварительным данным, во время игры подросток попыталась перелезть через забор, но зацепилась за него кольцом. У подростка оказался оторван четвертый палец левой кисти.

Девочку экстренно доставили в Педиатрический университет вместе с оторванной фалангой.Пострадавшая находилась в состоянии средней степени тяжести и была госпитализирована в хирургическое отделение. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.