Мужчину оштрафовали за комментарий про теракт в «Крокус Сити Холле»

В Москве суд оштрафовал мужчину, который оставлял комментарии про теракт в «Крокус Сити Холле» в чатах в мессенджере Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пользователь мессенджера оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов РУДН, а также в личных сообщениях. По данным агентства, он также допускал враждебные высказывания по национальному признаку.

«Студенты РУДН написали коллективную жалобу, после которой на пользователя составили административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», — говорится в сообщении.

Когда его вызвали дать первичные объяснения, он не оспаривал свою причастность к сообщениям, пояснив, что с их помощью хотел привлечь к себе внимание, а теперь раскаивается в содеянном. Однако позднее на суд он не явился, через адвокатов заявив, что аккаунт, с которого распространялись комментарии, ему не принадлежит, а об обратном он заявил якобы под давлением сотрудников РУДН.

Как сообщил адвокат подсудимого, мужчина ранее проходил лечение в психиатрической больнице и имеет диагноз. Суд признал его виновным, назначив наказание в виде штрафа, точная сумма которого не называется.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились друг с другом всего лишь за несколько дней до нападения на концертный зал.