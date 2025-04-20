МЧС: Четыре ребенка погибли при пожаре в Челябинской области

В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. Пожар произошел в поселке Василовка близ города Юрюзань.

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"По прибытии подразделений горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы)", - говорится в сообщении.

Дети были дома одни. Огонь в частном доме тушили 23 человека с привлечением шести единиц техники. Площадь пожара составила160 кв. м. Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки на веранде дома. Пожарный извещатель в здании был, однако, как выяснили спасатели, в нем не сменили батарейку вовремя.

"Позднее обнаружение пожара не оставило детям шанса на спасение", - подчеркнули спасатели.

Также 20 апреля в Астрахани при пожаре в частном доме погибли пятеро детей.