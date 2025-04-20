Cудовой ход перекрыт на Кочетовском гидроузле из-за навала судна

На Кочетовском гидроузле в Ростовской области перекрыт судовой ход из-за навала теплохода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МЧС.

© Газета.Ru

"В 02:50 мск поступило сообщение о том, что теплоход "Альфа" (флаг РФ), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что экипаж теплохода состоит из 12 человек. О пострадавших, а также и о разливе нефтепродуктов в воде не сообщалось. По данным агентства, в текущем году навигация внутренних водных путей в границах Азово-Донского бассейна открыта с 1 апреля танкером "Аура" в Кочетовском гидроузле. Кочетовский гидроузел расположен на реке Дон (3004,8 км Единой глубоководной системы) в Ростовской области.

В декабре прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. Сообщалось, что сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.