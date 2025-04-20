Суд в Москве запретил сайты с объявлениями о продаже котят рыси

Черемушкинский суд Москвы заблокировал три сайта, на которых публиковались объявления о продаже котят рыси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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"Суд решил административные исковые требования межрайонного природоохранного прокурора о признании информации запрещенной к распространению удовлетворить. Признать информацию, размещенную на страницах сайтов в сети "Интернет" , запрещенной к распространению. Решение суда подлежит немедленному исполнению", - говорится в документе.

Из решения суда следует, что объявления выявили в ходе мониторинга сети. Данные интернет-ресурсы представляли собой анонимные сайты, доступ к которым был открыт для всех желающих. В суде отметили, что котята рыси включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В связи с этим продажа этих животные запрещена, следует из документов. В марте Останкинский суд Москвы по иску прокурора постановил заблокировать сайт, где осуществлялась незаконная торговля боевым оружием. Вход на ресурс был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля.