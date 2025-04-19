Пожарные потушили пожар на горе Бештау на Ставрополье

Пожар, вспыхнувший на склоне горы Бештау со стороны Лермонтова (Ставропольский край) в субботу, 19 апреля, полностью ликвидирован. Об этом сообщила глава города Елена Кобзева в своем Telegram-канале.

Тушением занимались сотрудники Регионального поисково-спасательного отряда, пожарных частей, Аварийно-спасательной службы, Лесхоза.

«20:47 Возгорание ликвидировано!», — написала градоначальник, добавив, что в результате возгорания никто не пострадал.

До этого Кобзева сообщила, что площадь возгорания на Бештау составила 1 тысячу кв. м.

1 апреля в Лермонтове Ставропольского края загорелась сухая трава на горе Бештау. В ликвидации возгорания принимали участие семь пожарных при поддержке двух единиц специальной техники.

Гора Бештау, высочайший лакколит Кавказских Минеральных Вод (1401 м), представляет собой уникальный памятник природы. Ее основание достигает около 8 км в диаметре. На склонах горы произрастают реликтовые растения и деревья. Бештау расположена в окружении таких населенных пунктов, как Пятигорск, Лермонтов, Железноводск и поселок Иноземцев, и входит в состав Бештаугорского природного заказника.