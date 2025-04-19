В Ленобласти нашли тело ребенка, провалившегося под лед месяц назад

Спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, который провалился под лед на реке в Ленинградской области почти месяц назад. Об этом Аварийно-спасательная служба региона сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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ЧП произошло на реке Тосна в районе населенного пункта Никольское 23 марта. С момента поступления информации о происшествии спасатели вели поиски, однако они осложнялись сильным течением реки и активным движением льда, особенно в первые пять дней.

"Сегодня, 19 апреля, спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти обнаружили тело ребенка, транспортировали его на берег и передали сотрудникам полиции", – говорится в публикации.

Ранее в Химках две 12-летние девочки провалились под лед.

Инцидент произошел на Канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.

Позже было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Установление гибели несовершеннолетней контролирует прокуратура.