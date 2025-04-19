В Ялте тысячи человек остались без электричества

Более 12 тысяч жителей Ялты и близлежащих населенных пунктов остались без электричества из-за технологического нарушения в сетях «Крымэнерго». Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь. По его словам, отключение затронуло город Ялта, село Виноградное и поселок городского типа Массандра.

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК „Крымэнерго“ произошло отключение абонентов в населенных пунктах городского округа Ялта: г. Ялта, с. Виноградное, пгт. Массандра. Обесточено: 76 ТП, 5834 точек поставок (12344 чел.)», — сообщил Коринь в своем telegram-канале.

В настоящее время аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Специалисты «Крымэнерго» занимаются локализацией и устранением причин аварии в кратчайшие сроки.