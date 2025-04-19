В двух районах Дагестана ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за непогоды в Сулейман-Стальском и Магарамкентском районах Дагестана. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

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На Дагестан в эти дни обрушились проливные дожди и снегопады, во многих районах было отключено электроснабжение и прекращено транспортное сообщение.

В Сулейман-Стальском районе разрушен мост через реку Курах-чай, девять сел оказались заблокированы. Мост восстанавливают 25 специалистов и 13 единиц техники. Для жителей организованы пешая переправа и автобусы.

В Каспийске после проливных дождей рухнула смотровая башня завода «Дагдизель».

В Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях ведутся работы по откачке воды из подвалов. Социальные объекты не пострадали, уровень воды снижается.

В субботу было принято решение ввести режим ЧС в двух районах.

«На территории Сулейман-Стальского и Магарамкентского пожарно-спасательного гарнизонов введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сообщили в региональном управлении МЧС.

В ликвидации последствий стихии задействовано более 2 тысяч человек и 566 единиц техники.