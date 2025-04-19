На одном участке побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружили в субботу на одном участке побережья Анапы. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

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"19 апреля новые выбросы мазута обнаружили на одном участке побережья Анапы. <...> Представители Выселковского района сообщили о незначительных выбросах нефтепродуктов на закрепленном участке. Они работают на пляже отеля "Пляжный поселок", - говорится в сообщении.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там убирали песок, загрязненный мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, однако в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков.

Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.