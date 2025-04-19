Более ста дронов атаковали Белгородскую область за сутки
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ударах ВСУ по региону за прошедшие сутки.
Всего на Белгородскую область украинские формирования направили 112 беспилотных летательных аппаратов, а также выпустили почти 200 артиллерийских боеприпасов в ходе 32 обстрелов.
В результате атаки дрона ВСУ в Белгородском районе ранен мужчина, его автомобиль сгорел. В Грайворонском округе дрон сдетонировал в селе Дорогощь рядом с автомобилем. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. После оказания медицинской помощи он продолжает лечение амбулаторно.
Больше всего украинским атакам подвергся Краснояружский район.
По его населенным пунктам выпущено 177 боеприпасов в ходе 27 обстрелов и 35 дронов. Серьезных последствий не зафиксировано.
По Шебекинскому округу враг выпустил 26 беспилотников, из которых 23 подавлены и сбиты. В Шебекино повреждены частный дом, автомобиль и хозпостройка. В селе Новая Таволжанка снарядами повреждены два частных дома, легковой автомобиль и газовая труба. Аварийные бригады устранили утечку газа.
По Валуйскому округу было выпущено 18 беспилотников и три артиллерийских боеприпаса. В селе Долгое поврежден частный дом, в селе Карабаново - автомобиль и надворная постройка.