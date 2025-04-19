Более ста дронов атаковали Белгородскую область за сутки

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ударах ВСУ по региону за прошедшие сутки.

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Всего на Белгородскую область украинские формирования направили 112 беспилотных летательных аппаратов, а также выпустили почти 200 артиллерийских боеприпасов в ходе 32 обстрелов.

В результате атаки дрона ВСУ в Белгородском районе ранен мужчина, его автомобиль сгорел. В Грайворонском округе дрон сдетонировал в селе Дорогощь рядом с автомобилем. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. После оказания медицинской помощи он продолжает лечение амбулаторно.

Больше всего украинским атакам подвергся Краснояружский район.

По его населенным пунктам выпущено 177 боеприпасов в ходе 27 обстрелов и 35 дронов. Серьезных последствий не зафиксировано.

По Шебекинскому округу враг выпустил 26 беспилотников, из которых 23 подавлены и сбиты. В Шебекино повреждены частный дом, автомобиль и хозпостройка. В селе Новая Таволжанка снарядами повреждены два частных дома, легковой автомобиль и газовая труба. Аварийные бригады устранили утечку газа.

По Валуйскому округу было выпущено 18 беспилотников и три артиллерийских боеприпаса. В селе Долгое поврежден частный дом, в селе Карабаново - автомобиль и надворная постройка.