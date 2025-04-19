Появились новые подробности убийства экс-участника «Дома-2» Лукина

Бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе». Он и его коллега, сценарист Станислав Берестовой, выпили слишком много и произошла поножовщина.

Станислав Берестовой, обвиняемый в этом деле, знал Лукина полгода. 13 апреля Лукин пришел к нему в квартиру на Щелковском шоссе и предложил отпраздновать Вербное воскресенье.

По версии Берестового, они взяли водку, пиво и закуски и начали выпивать, обсуждая совместную работу над перезапуском «Счастливы вместе». В ходе застолья Лукин стал агрессивным по отношению к коллеге и ругался матом по телефону со своей девушкой, не желая успокаиваться.

После Лукин попросил у Берестового 50 тысяч рублей в долг, но тот отказал. Затем, по словам Берестового, Лукин накинулся на него с кулаками, а затем с ножом. Мужчины начали резать друг друга и бегать по комнате, переворачивая мебель. Сценарист утверждает, что действовал в рамках самозащиты и в итоге одержал верх в драке — Лукин упал и не смог подняться. После этого Берестовой позвонил по номеру 112, пишет Telegram-канал Mash.

Участника «Дома-2» нашли мертвым

Лукин был зарезан 14 апреля в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Подозреваемый нанес ему более 50 ножевых ранений. На теле Берестового также обнаружили травмы — его доставили в одну из городских больниц и через два дня выписали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.