В российском городе таксист помог пассажиру и украл у него 80 тысяч рублей

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В Сочи пассажир попросил таксиста помочь оплатить проезд и остался без денег. Об этом сообщает Telegram-канал УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В российском городе таксист помог пассажиру и украл у него 80 тысяч рублей
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Доехав до точки назначения, мужчина передал водителю свой телефон, чтобы тот сам перевел себе нужную сумму. Таксист решил воспользоваться моментом и украл с карты пассажира 80 тысяч рублей. Пострадавший обнаружил пропажу денег только через несколько часов и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Центрального отдела оперативно установили личность злоумышленника. 31-летнего водителя такси задержали. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области водитель такси обманул незрячего пассажира и списал с его карты полмиллиона рублей. Подозрительные переводы заметила приятельница инвалида и забила тревогу.

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