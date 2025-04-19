Экс-замглавы Минобороны Иванов проверяется на причастность к трем преступлениям

Экс-замглавы Минобороны Иванов проверяется на причастность к трём преступлениям
Следователи проверяют бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на причастность к ещё трём преступлениям. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В настоящее время следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым ещё трёх преступлений, предусматривающих уголовную ответственность», — передаёт агентство.
Задержан замминистра обороны Тимур Иванов
Ранее Мосгорсуд продлил арест Тимуру Иванову.
Также сообщалось, что сумма ущерба по делу Тимура Иванова составляет 4,1 млрд рублей.