Экс-замглавы Минобороны Иванов проверяется на причастность к трем преступлениям

Следователи проверяют бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на причастность к ещё трём преступлениям. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым ещё трёх преступлений, предусматривающих уголовную ответственность», — передаёт агентство.

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

Ранее Мосгорсуд продлил арест Тимуру Иванову.

Также сообщалось, что сумма ущерба по делу Тимура Иванова составляет 4,1 млрд рублей.