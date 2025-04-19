В Конго утонули более 100 человек при крушении судна

В Конго при крушении судна утонули 148 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные радио RFI.

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«Как утверждается, число утонувших достигло по меньшей мере 148 человек, многие пропали без вести», — сообщили в эфире.

Инцидент произошел на северо-западе Демократической Республики Конго.

Также в Тверской области мужчина утонул после падения в яму с водой.

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Инцидент произошел в центре города Конаково. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина поскользнулся и упал в яму. После этого он пытался самостоятельно выбраться, но сделать это не получилось. По предварительной информации, мужчине было около 60 лет.

Подобный случай произошел в Смоленской области, где ребенка затянуло в канализацию. Как рассказали очевидцы, мальчик подошел к ней несмотря на ограждение.

Школьник пытался наступить на площадку, так как думал, что та твердая. Однако вместо этого мальчика затянуло сначала по колено, затем — по пояс. Чтобы достать пострадавшего, сотрудники коммунальных служб откапывали ребенка лопатами.

Ранее в Краснодарском крае неизвестный перемотал скотчем лапы и морду собаки и бросил ее в яму.