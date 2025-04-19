Правоохранители проверяют информацию о побеге военных из части в Краснодаре

МВД Краснодара проверяет информацию о возможном побеге военнослужащих из воинской части в городе. Об этом сообщили RT в ведомстве.

Накануне вечером Baza сообщила, что российские военные со статусом СОЧ (самовольное оставление части. — «Газета.Ru») попытались сбежать из воинской части в Краснодаре. По информации канала, в одной из местных военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть. Вечером 18 апреля порядка 100 таких военнослужащих сломали забор территории, где они находились, и проникли на территорию военной комендатуры. Территория комендатуры была оцеплена бойцами Росгвардии и полицейскими, говорилось в публикации Baza.

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