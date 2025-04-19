Число сбежавших военных в Краснодаре раскрыли

Семеро военнослужащих покинули территорию комендатуры и сбежали из воинской части в Краснодаре. Число самовольно оставивших часть (СОЧ) раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что четверых военнослужащих поймали сразу, еще трое продолжают скрываться. Предварительно, они не вооружены.

Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части

Ранее сообщалось, что около сотни военнослужащих попытались сбежать из воинской части в Краснодаре. Территория комендатуры была оцеплена силами Росгвардии и полицейскими машинами.

До того сообщалось, что в Красноярском крае нашли солдат, которые сбежали из зоны проведения специальной военной операции (СВО). К их поискам были привлечены более 200 человек.