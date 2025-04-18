В Москве под снесенным гаражом нашли схрон с гранатами и взрывчаткой

На севере Москвы под снесенным гаражом обнаружили схрон с гранатами и взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Находка была сделана на Кронштадтском бульваре в Головинском районе Москвы. На схрон наткнулись рабочие, которые расчищали там территорию. На месте гаражей, которые стояли там раньше, а затем были снесены, они обнаружили две подозрительные сумки.

«В одной из них находились пять боевых гранат РГД-5, в другой — предварительно, тротиловые шашки», — говорится в тексте.

На место уже прибыли саперы, они обезвредят гранаты.