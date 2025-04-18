Суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Фрунзенский районный суд наложил арест на имущество предприятий экс-начальника департамента «Газпрома» Кирилла Селезнёва и бывшего топ-менеджера «Газпрома» Алексея Митюшова.

Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Суд... наложил обеспечительные меры в виде ареста в рамках иска Генпрокуратуры России», — цитирует её РИА Новости.

Ранее арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России об обращении в доход государства предприятий Митюшова, обвиняемого в хищении средств корпорации.