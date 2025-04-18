В Омске директор стоматологии отдал мошенникам почти семь миллионов рублей

Директор стоматологии в Омске потерял 6,7 миллионов рублей, инвестировав в проект мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Отмечается, что злоумышленники связались с 64-летним мужчиной с помощью мессенджера, представившись трейдером и предложив ему дополнительный заработок на инвестициях. Директор стоматологии согласился и, следуя указаниям звонившего, установил на телефон два приложения. Затем он зарегистрировался на сайте торговой площадки и пополнил «брокерский счет» на 100 долларов.

«Желая заработать, потерпевший в течение двух месяцев сначала перевел сбережения — 500 000 рублей, а затем оформил три кредита на общую сумму 6 200 000 рублей, которые также отправил на счета мошенникам», — говорится в тексте.

В какой-то момент мужчина решил вывести свой заработок, но не смог из-за блокировки счета, разблокировать который можно только приобретя страховой полис стоимостью в 25 тысяч долларов. До этого момента предприниматель никому не говорил о своем дополнительном доходе, но на этот раз решил рассказать обо всем супруге и понял, что стал жертвой аферистов.

После этого мужчина обратился в полицию, написав заявление о хищении средств обманным путем. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.