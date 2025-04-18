Российские пилоты увидели шары в небе над Москвой

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» увидели шары во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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17 апреля российский Airbus А320 выполнял рейс из Сочи в московский аэропорт Домодедово. Когда лайнер выполнял заход на посадку, пилоты увидели в небе три воздушных шара.

Отмечается, что в тот момент самолет находился в 600 метрах над землей, а объекты были в 500 метрах от борта на одной высоте с ним. При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось.

Инцидент не повлиял на безопасность полета, посадка прошла благополучно.

Ранее экипаж другого самолета доложил об НЛО над Москвой. Это был шар зеленого цвета в 300 метрах выше лайнера.