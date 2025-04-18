В Москве школьницу избили из-за сигареты

Московскую школьницу госпитализировали после конфликта с одноклассниками. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

© Газета.Ru

Инцидент произошел в Бибирево. По данным Telegram-канала, подростки обвинили 13-летнюю девочку в том, что она якобы украла у них сигарету. При этом, по словам матери пострадавшей, у ребенка нет вредной привычки.

Женщина добавила, что во время конфликта ее дочь вытащили на улицу, поставили на колени и потребовали извинений. Помимо этого, школьницу избили.

В результате девочка попала в больницу, медики диагностировали ей сотрясение мозга. Также у нее были порезы на лице из-за того, что сверстники разбили ей очки.

После произошедшего родители хотят перевести дочь в другую школу.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета, они проводят проверку. Как сообщает Telegram-канал, семиклассники говорили, что «никого не трогали».