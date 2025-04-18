Sukhoi Superjet готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, готовится совершить аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

— У лайнера возникли проблемы с шасси — вышла только передняя стойка, — передает телеканал.

19 января в столице произошла похожая ситуация: самолет Sukhoi Superjet с 72 пассажирами на борту, который направлялся из Москвы в Саранск, экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за проблем с шасси. Людей отправили в пункт назначения резервным бортом примерно через час.

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9 февраля у самолета авиакомпании «ЮТэйр», который летел из Москвы в Санкт-Петербург, возникла проблема с шасси во время полета — командир воздушного судна доложил о том, что не убраны все стойки. Спустя две минуты после произошедшего он сообщил диспетчеру, что проблему удалось устранить.

15 января у летевшего из Санкт-Петербурга в Москву самолета перевозчика «Аэрофлот» на высоте 1,5 километра отказала противообледенительная система крыла. Экипаж корабля доложил о поломке диспетчеру, но в итоге принял решение о посадке в аэропорту назначения — в Шереметьеве.