В Находке провели учения по ликвидации последствий разливов нефти

На Дальнем Востоке состоялись тренировки по устранению последствий разливов нефти на морских просторах. Согласно информации, опубликованной пресс-службой Федерального агентства морского и речного транспорта, в ходе учений в морском порту Находка было задействовано шесть судов: бонопостановщики-нефтемусоросборщики, буксиры и нефтяной танкер, сыгравший роль условного аварийного судна. Об этом передает PortNews.

Тренировочные мероприятия включали оповещение служб, разведку зоны чрезвычайной ситуации, локализацию и нейтрализацию разлива нефтяных продуктов с использованием специального оборудования, глубокую очистку акватории, а также организацию хранения и передачу собранных нефтепродуктов для последующего обезвреживания.

Оценку профессиональным действиям экипажа аварийно-спасательной команды проводила специальная рабочая группа, состоящая из исполняющего обязанности начальника управления безопасности судоходства и заместителя председателя Центральной аттестационной комиссии Росморречфлота Евгения Какоурова, представителей ФГУП «Росморпорт», ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики», а также сотрудников МЧС России.

В сообщении пресс-службы отмечено, что все поставленные задачи были успешно выполнены, цели тренировок достигнуты.