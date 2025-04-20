Пожар произошел в ресторане в центре Москвы

Пожар в воскресенье, 20 апреля, произошел в грузинском ресторане «ДжонДжоли» на Пятницкой улице в центре Москвы.

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На место происшествия экстренно прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Данные о причинах возгорания и информация о пострадавших уточняется, передает РЕН ТВ.

Кроме того, в этот же день в премиальном яхт-клубе Royal Yach Club в Москве загорелась плавучая баня. Площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров, находившиеся внутри люди успели эвакуироваться. Другой случай произошел в столице 19 апреля, когда в двухэтажном здании автосервиса в районе Северное Бутово вспыхнул пожар, который привел к обрушению кровли на объекте.

В премиальном яхт-клубе Москвы произошел пожар

Прибывшие на место сотрудники оперативных служб вскоре потушили пламя.