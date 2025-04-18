Мужчина решил сознаться в убийстве таксиста спустя 12 лет

Мужчина признался в убийстве водителя такси в Москве через 12 лет после совершения преступления, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). <…> 17 апреля в правоохранительные органы с признанием в указанном преступлении явился житель столицы. Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершенное деяние. В ходе допроса мужчина детально рассказал об обстоятельствах убийства водителя такси", - говорится в сообщении.

Как пояснили в СК, убийство было совершено в августе 2013 года. Тогда в автомобиле ВАЗ-21099 на Институтской улице в Москве было обнаружено тело водителя с 42 ножевыми ранениями.

В пресс-службе отметили, что в ходе работы следователи установили причастность к преступлению второго фигуранта.

Обоим соучастникам предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.