Школьник поджег двери опорного пункта полиции в Москве

Правоохранители задержали 13-летнего школьника, который поджег дверь опорного пункта полиции на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Речь идет о УПП №48 по Рязанскому районе, который находится на улице Михайлова. По информации Telegram-канала Mash https://t.me/mash/63242, школьник подошел к двери пункта полиции около 13:30 и разбил об нее бутылку с горючей смесью. Правоохранители вовремя заметили возгорание и потушили его до приезда пожарных.

«В настоящее время подросток задержан, проводится проверка. Никто не пострадал», — сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Отмечается, что перед тем, как поджечь дверь школьник говорил с кем-то по телефону. Согласно данным ГУ МВД России по Москве, он действовал по указанию мошенников.