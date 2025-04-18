Петербуржец из мести жестоко изнасиловал жену и падчерицу

В Санкт-Петербурге 58-летний мужчина избил и изнасиловал жену и 32-летнюю падчерицу из-за того, что они отказались дать ему деньги, сообщает Телеграм-канал "78".

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Как выяснили журналисты, накануне мужчина в пьяном виде стал требовать у жены денег в квартире на Планерной улице. Когда она отказала, он начал угрожать ей и падчерице убийством.

А потом издевательства превратились в настоящий кошмар. Сначала изувер ударил жену несколько раз ногой в живот, кулаком в лицо, схватил нож и стал насиловать. То же самое он сделал с падчерицей. Своим жертвам он объяснил, что таким образом отомстил им за плохое к нему отношение. В какой-то момент он также полоснул жену ножом по руке.

Через некоторое время супруга смогла выскочить к соседям и вызвать полицию. Прибывшие на место стражи порядка тирана задержали.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков.