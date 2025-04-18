Отца троих погибших от рук матери детей арестовали

Отца троих детей, убитых матерью в Канске, арестовали на два месяца, до 16 июня. Он частично признал вину в истязании сына, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю.

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Речь идет о ребенке, который на момент убийства его братьев и сестры находился в школе. По версии следователей, 40-летний отец с 2018 по 2025 годы систематически избивал мальчика. В частности, в возрасте трех лет у ребенка был сломан нос, а в прошлом году он пришел в школу с ссадинами и гематомами. Факты избиений подтверждают и свидетели.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Сегодня суд принял решение заключить жителя Канска под стражу.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 16 июня. Обвиняемый будет содержаться в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», - уточнили в СК России.

В ведомстве также отметили, что в ходе заседания суда мужчина частично признал свою вину.

Напомним, что 14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были найдены тела трех детей, в том числе семимесячного младенца. В убийстве призналась их 29-летняя мать. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.