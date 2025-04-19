Вице-губернатор Вологодской области не признал вину по делу о взятках

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев не признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы суда.
«Обвиняемый Алексеев <…> вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал», — сказано в документе.
Накануне Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Алексеева.
Задержан вице-губернатор Хабаровского края Никонов
9 марта стало известно, что во время обысков у Алексеева, а также у главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова, правоохранители изъяли 50 млн рублей наличными.
До этого в СК РФ сообщили, что Алексеев и Бочаров вымогали взятку в размере 100 млн рублей от компании, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов. 25 февраля чиновники были задержаны в Москве.
Днем позже Басманный суд Москвы заключил под стражу Алексеева до 24 апреля. Аналогичную меру пресечения судья избрал и в отношении Бочарова.
Ранее московский суд вынес приговор экс-премьеру Дагестана.