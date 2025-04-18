Мужчина устроил стрельбу с балкона в Москве

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматического пистолета с балкона квартиры в столице. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

© Вечерняя Москва

— Патрулируя Жигулевскую улицу, росгвардейцы получили сообщение о стрельбе. По прибытии на место к ним обратились две 16-летние девушки, рассказавшие, что искали потерянный ключ под окнами дома. Услышав выстрелы со стороны жилого дома, девушки спрятались за деревом, — отметили в ведомстве.

Росгвардейцы задержали 45-летнего подозреваемого в его квартире. Как признался мужчина, он открыл стрельбу в небо, чтобы спугнуть людей, которые что-то искали под его окнами. В тот момент он думал, что неизвестные забирали наркотики.

Задержанного передали полиции.

Ранее силовики задержали мужчин, открывших стрельбу из окна квартиры дома в подмосковном Пушкине.