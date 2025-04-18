Суд арестовал мужчину, отрезавшего голову женщине в Свердловской области

Серовский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца Александра Гоока, отрезавшего голову знакомой и убившего ее сына в Серове. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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— Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления <...> (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии) <...> Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а именно до 17 июня, — написали в Telegram-канале ведомства.

Голову жертвы нашли в лесу в начале апреля. Предполагалось, что с ней расправился медведь, но вскоре по подозрению в ее убийстве задержали 49-летнего мужчину. По данным правоохранителей, сначала он «неудачно» толкнул шестилетнего сына женщины, из-за чего тот скончался, а после набросился и на нее саму. Подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».