Россиянин открыл стрельбу на свадьбе

В Екатеринбурге задержали разыскиваемого по подозрению в стрельбе на свадьбе мужчину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Задержанным оказался местный житель по прозвищу Джава. Ранее его судили за причастность к вымогательству, а также за причастность к краже.

«В места лишения свободы он тогда не угодил, так как в первом случае криминальная история закончилась примирением сторон, а во втором – штрафом. Первое, что он произнес оперуполномоченным: "Я все понимаю, ждал вас"», – рассказал Горелых.

Полицейские изъяли у фигуранта не боевой пистолет «В1 Курс» (Беретта 10ТК). По словам Валерия Горелых, мужчина раскаялся и принес извинения.

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В Следственном комитете России по Свердловской области сообщили, что в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.