Водитель маршрутки запер в салоне россиянку с ребенком, требуя оплату наличными

В Бердске водитель маршрутки не хотел выпускать из салона пассажирку с ребенком, требуя заплатить за проезд наличными. Об этом изданию «Бердск Онлайн» рассказала местная жительница Оксана Медведкова.

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По словам женщины, 16 апреля она и ее четырехлетняя дочь спешили на электричку и добирались до местного вокзала от остановки «Спортивная». Им удалось сесть на 14-ю маршрутку, водитель которой разозлился, когда узнал, что проезд пассажирка сможет оплатить проезд только картой. Женщина отметила, что он «выразился нецензурно, был недоволен, но к вокзалу повез», однако уже на середине пути заявил, что высадит пассажиров посреди дороги.

«Я ему ответила, что он не может высадить нас с дочерью прямо на трассе. Он ругался, бранился, но ехал. А возле вокзала выпустил двух других пассажиров и запер нас в салоне. Требовал наличные», — вспоминает бердчанка.

Пока взрослые спорили, дочь Оксаны испугалась и расплакалась. В итоге водитель все же разрешил женщине сделать перевод и выпустил их из салона. Оксана решила обратиться в полицию, но торопилась на электричку и не успела написать заявление. В ООО «Автолюбитель-12», которому принадлежит маршрутное такси, уже знают о ситуации. Директор компании Татьяна Неустроева заявила, что собирается провести с водителем беседу.