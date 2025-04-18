Бывшему замглавы Минобороны продлили арест

Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание прошло в закрытом режиме. Изначально оно было назначено на 13:30, однако суд решил рассмотреть ходатайство на час раньше. Кроме того, арест продлили и другим фигурантам дела о взятках — Сергею Бородину и Александру Фомину.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. По версии следователей, фигуранты дела «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Бывший замминистра на своем посту курировали работу военно-строительного комплекса. Вместе с предпринимателем Бородиным его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере — порядка 1 млрд рублей.

Фомин является соучредителем компании «ОлимпСитиСтрой». Следователи считают, что он оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания».