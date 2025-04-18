Стало известно, когда огласят приговор по скандальному делу Хачатурян

Бутырский суд столицы 21 апреля объявит вердикт по уголовному делу Михаила Хачатуряна, которого посмертно обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью и совершении сексуального насилия против своих дочерей. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

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— В понедельник в 12 часов будет итоговое решение по делу Михаила Хачатуряна, — передает его слова ТАСС.

Тело Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями нашли в московской многоэтажке в 2018 году. Его дочери — Крестина, Ангелина и Мария — вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. После осмотра квартиры и допроса сестер, полицейские их отпустили. Однако на следующий день они были задержаны по подозрению в убийстве своего отца. По словам адвокатов девушек, погибший систематически подвергал их домогательствам и насилию на протяжении нескольких лет.

Спустя три года уголовное дело было возбуждено уже в отношении умершего отца. В результате расследование дела подозреваемых было приостановлено до завершения судебного процесса над Хачатуряном.