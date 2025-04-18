Отрубленная голова в «Ягодке»: кто мог убить и расчленить мать и сына в Серове

В начале апреля в лесу Свердловской области нашли женскую голову. Изначально предполагалось, что женщину загрыз медведь, однако позднее по подозрению в ее убийстве задержали 49-летнего местного жителя. Предположительно, он «неудачно» толкнул шестилетнего сына потерпевшей, из-за чего тот погиб, а после набросился и на мать. Как расследуют это дело — в материале «Вечерней Москвы».

© Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Как женскую голову нашли в лесу в Серове

Жуткая история произошла недалеко от коллективного сада «Ягодка» в Серове. 7 апреля местные жители нашли в лесу женскую голову со следами укусов крупного животного. На этом основании они предположили, что потерпевшую мог загрызть медведь — раньше соседи уже замечали следы зверей неподалеку.

Вскоре место, где обнаружили голову, оцепили оперативники. По данным Shot, других останков на месте происшествия не нашли, поэтому их пришлось искать по всему лесу с помощью дрона. Поиски осложнялись из-за снега.

Из-за многочисленных травм головы личность погибшей женщины долго не удавалось установить. Предварительно, потерпевшей опознали 44-летнюю жительницу «Ягодки» Алену (имя изменено), которая больше месяца считалась пропавшей без вести. 9 марта, в свой день рождения, женщина вышла из дома и направилась к железнодорожному переезду возле поселка Новая Кола. После этого она перестала выходить на связь.

Однако позднее выяснилось, что у погибшей, чью голову нашли в лесу, были рыжие волосы, в то время как Алена — брюнетка. После этого голову направили на новую экспертизу для установления личности потерпевшей.

Женщину и ее сына мог убить знакомый

К 18 апреля личность жертвы удалось установить. Погибшей оказалась 42-летняя жительница Нижнего Тагила.

— Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске (как без вести пропавшей) женщине 1982 года рождения, жительнице Нижнего Тагила, — сообщил «Вечерней Москве» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Еще в начале ноября 2024 года женщина вместе с шестилетним сыном приехала в Серов в гости к своему знакомому. Как пишет Shot, в один из вечеров друзья вместе выпивали, пока мальчик бегал в другой комнате. В какой-то момент раздраженный шумом мужчина попытался успокоить ребенка, но «неудачно» его толкнул — школьник ударился головой и погиб.

После этого мужчина набросился на мать погибшего ребенка, нанеся ей не менее десяти ударов ножом. Затем он расчленил женщину и спрятал останки. А спустя почти пять месяцев голову убитой нашли в лесу. Об убитой известно лишь то, что раньше она работала в банке.

Подозреваемый имеет два образования и работал юристом

Вскоре знакомого жертвы, подозреваемого в двойном убийстве, задержали. Им оказался 49-летний житель Серова Александр Гоок. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По словам полковника Горелых, мужчина ранее не был судим, имел два высших образования, но в последнее время не был нигде трудоустроен. Ura.ru уточняет, что некоторое время подозреваемый был юристом по гражданским делам.

Примечательно, что незадолго до задержания Гоок попал в больницу с гематомами по всему телу. Как он получил травмы, пока не раскрывается.

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы

По факту расправы над 42-летней женщиной и ее шестилетним сыном было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Однако бывший следователь прокуратуры, юрист Вадим Багатурия считает, что в дальнейшем гибель ребенка квалифицируют как убийство по неосторожности.

— Если будет установлено, что ребенок погиб от травмы, то этот эпизод можно будет квалифицировать как убийство по неосторожности, а вот убийство матери с целью скрыть следы преступления — уже статья 105 УК РФ («Убийство») в чистом виде, — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что по совокупности этих преступлений подозреваемому грозит серьезный срок.

— Оснований для пожизненного я тут не усматриваю, но лет 15 по совокупности эпизодов мужчине присудить запросто могут, — заключил Багатурия.

Тем временем в Самаре уже третий месяц расследуют убийство бывшего мэра Виктора Тархова и его жены Натальи. В расправе подозревают их внучку Екатерину Бельскую. Останки тел супругов были найдены в их квартире. Предварительно, девушка лишила жизни пару, после чего расчленила их тела и по частям выносила из квартиры.