Фигурант дела о хищениях у Минобороны пообещал дать показания на Иванова

Фигурант дела о хищениях у Минобороны России, бизнесмен Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение, взял на себя обязательство дать показания против экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму 1,185 миллиарда рублей. Показания касаются двух новых эпизодов преступной деятельности Иванова. Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил представитель Следственного комитета (СК) РФ в Мосгорсуде.

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— Бородин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве обязуется дать показания о совершении Тимуром Ивановым двух иных тяжких преступлений, — передает слова следователя ТАСС.

Также представитель СК обратился к суду с просьбой провести заседание в закрытом режиме. Инстанция удовлетворила ходатайство.

Суд начал рассмотрение дела Иванова 24 марта. Чиновника обвинили в растрате более 4,1 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Свою вину он не признал. Кроме того, ему вменяют получение взяток от бизнесменов на сумму в 1,185 миллиарда рублей.