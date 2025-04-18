Суд взыскал крупную сумму с компании Юлии Высоцкой

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда, которое специализируется на защите авторских прав фотографов. Суд постановил взыскать с ООО «Едимдома.ру», принадлежащего актрисе Юлии Высоцкой и занимающегося кулинарным интернет-проектом, 20 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. В заявлении, поданном в январе, истец требовал взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. Причины исковых требований пока не разглашаются.

В связи с тем, что сумма исковых требований была невелика, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке. Мотивированное решение будет подготовлено только в том случае, если стороны или одна из сторон решит обжаловать судебный акт в апелляционном порядке. На сайте «Восьмой заповеди» сообщается, что эта юридическая фирма инициировала около трех тысяч дел по защите авторских прав фотографов. Сумма исков, поданных компанией, составила 439 миллионов рублей.

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Согласно информации из ЕГРЮЛ, Высоцкая владеет 90% ООО «Едимдома.ру». Основным направлением деятельности компании является использование вычислительной техники и информационных технологий.