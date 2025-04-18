Родители рассказали об учительнице, на которую напал ученик в Люберцах

Учительница из Люберец, которой разбили голову во время урока, подвергалась буллингу со стороны подростков. Об этом "РГ" рассказала мама одного из учеников школы на улице Академика Северина в поселке Мирном.

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По словам нашей собеседницы, пострадавшей учительнице 69 лет. Женщина-педагог нередко подвергалась нападкам со стороны своих учеников и даже хотела по этой причине уволиться.

"Ей было уже очень трудно работать, она даже несколько раз хотела уйти, но директор ее удерживала, так как работать некому", - рассказала наша собеседница.

Напомним, во время урока в Люберцах 13-летний школьник схватил молоток и напал на педагога со спины. Юноша разбил женщине голову. Учительницу с тяжелыми травмами госпитализировали.

Региональное ГСУ СК возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность": следователи полагают, что кто-то из должностных школы из-за ненадлежащего исполнения обязанностей допустил это нападение. Самому же агрессору ничего не будет: он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому его просто поставят на учет в полиции.