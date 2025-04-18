Ведомственная квартира Шамарина после приговора останется его семье

Ведомственная квартира осужденного за получение крупной взятки бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина останется в распоряжении его семьи. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

"Данная квартира - единственное жилье семьи. Она останется у них", - заявил адвокат.

Московский гарнизонный военный суд 17 апреля приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о получении особо крупной взятки, он лишен воинского звания "генерал-лейтенант". По решению суда у Шамарина будет конфисковано около 36 млн рублей, а арестованное имущество будет оставаться под арестом до вступления приговора в законную силу. Он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело слушалось в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым. Он подал прошение об участии в СВО.

Военными следователями установлено, что в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении государственного оборонного заказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. Шамарин получил от должностных лиц завода взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.