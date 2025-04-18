Что известно о смерти россиянки на отдыхе в Сочи

22-летняя Людмила Шилова отправилась в долгожданный отпуск у моря. Но, как оказалось, это был последний выезд девушки на отдых. Историю с трагическим концом рассказывает KP.RU.

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Таинственный парень

Родители не могут поверить в то, что их дочери больше нет. Все началось 12 апреля. Девушка всегда была на связи с родителями, но тут просто перестала отвечать на звонки и сообщения. Важный момент — у девушки в телефоне стояла программа, которая позволяла отслеживать ее местоположение. Мать Людмилы в ужасе поняла, что дочь находится в одной из сочинских больниц. Женщина сразу же позвонила туда, чтобы выяснить, как там могла оказаться ее девочка, ведь Людмила уезжала отдыхать в прекрасном самочувствии. Когда мать прозвонилась в больницу, на том конце провода ей ответили — ваша дочь в очень тяжелом состоянии находится в реанимации.

Далее началось небольшое расследование самих родителей. Выяснилось, что отдыхала дочь не одна. Компанию ей составил неизвестный мужчина, который был местным жителем. Звали его Андрей. Родители не подозревали о существовании мужчины, а вот подруги быстро об этом рассказали встревоженной маме девушки. Людмила сообщила подругам, что познакомилась с местным парнем, который помог ей сориентироваться в незнакомом месте, предложил провести небольшой тур. Более того, родители выяснили телефон парня, однако, тот не брал трубку и никак не реагировал на сообщения.

В местных чатах уже активно обсуждали трагедию с участием Людмилы. Андрей также фигурировал в разговорах. Сообщалось, что в минувшие выходные случайные прохожие помогли туристке, которую бросил мужчина. Девушка на момент обнаружения была в очень плохом состоянии. Как говорят очевидцы, мужчина тащил ее на себе, сама идти девушка не могла. В какой-то момент он просто бросил ее на дороге и ушел. Люди вызвали скорую, однако, девушке к моменту приезда врачей стало совсем плохо, она просто потеряла сознание и не реагировала на попытки привести ее в чувства. Как подумали прохожие, девушка находилась под воздействием запрещенных веществ. Но причину такого жуткого состояния еще предстояло выяснить.

Печальный финал

Людмилу пытались спасти несколько суток. К сожалению, 17 апреля девушка скончалась, так не придя в сознание. Что стало причиной смерти? Это будут выяснять правоохранительные органы. Андрея уже несколько дней ищут по всему городу и округе, но пока никаких результатов. Возможно, мужчину зовут совсем по-другому и он успел выехать в другой регион.

Близкие девушки уже начали писать трогательные посты в соцсетях с поддержкой мамы и папы Людмилы.

«Мы действительно гости в этом мире и лишь на время здесь... Но мы должны быть здесь и для чего-то нам дано пройти именно этот путь, как-бы горько и до ужаса страшно порой не было. Сил и терпения всей вашей дружной семье пережить такое горе… Ты просто знай, что мы рядом», - пишут в местных пабликах.

Девушку должны похоронить 18 апреля.