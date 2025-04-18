ФСБ: агент СБУ терактом на Кубани хотел сорвать переговоры РФ и США
Задержанный на Кубани иностранный агент, планировавший теракт в Новороссийске в апреле, пытался сорвать переговоры между Россией, США и Украиной.
Об этом заявляет ФСБ.
«Данная акция являлась звеном планов украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и слива переговоров между Россией, США и Украиной», — заявил задержанный.
Видео публикует telegram-канал РИА Новости.
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Задержанный оказался гражданином Белоруссии. Он заявил, что был завербован СБУ в декабре 2024 года. По его словам, тогда ему поручили наблюдение за военными объектами на Кубани и диверсию против военных в Новороссийске.