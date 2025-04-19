Бодибилдер расправился с отчимом и отправил мать в кому топором

В Комсомольске-на-Амуре бодибилдер по имени Михаил расправился с отчимом и матерью из ненависти. Об этом пишет Shot.

41-летний Михаил жил с пожилыми людьми в одном доме. Очередная бытовая ссора между членами семьи переросла в серьезный конфликт. Разъяренный мужчина схватил топор и набросился на отчима — 63-летнего Рафика. На глазах у матери он четыре раза ударил Рафика по голове.

После Михаил набросился на женщину. Он вырубил ее одним ударом топора. Будучи уверенным, что матери не стало, бодибилдер сбежал с места преступления. Однако, оказалось, что женщина выжила — сын отправил ее в кому. Она находится в реанимации.

Михаила вскоре задержали. Полиция выяснила, что он был судим уже несколько раз. На его счету дела, связанные с наркотиками, угоном автомобиля, кражами и угрозами расправой. Мужчину ожидает тюрьма.

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