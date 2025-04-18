Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары Тархова

Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Екатерины Бельской, внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова, которая обвиняется в убийстве его и супруги.

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Как сообщает ТАСС, защита настаивала на домашнем аресте подозреваемой рядом со своим маленьким ребенком.

31 марта суд продлил арест подозреваемой по уголовному делу об убийстве до 2 июня.

Об убийстве Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно в конце января 2025 года. Выяснилось, что убийство было совершено в канун Нового года. В полицию обратились знакомые экс-мэра, которые не могли до него дозвониться, а с телефона получали странные сообщения.

В ходе следственных действий правоохранители вышли на внучку четы Екатерину Тархову. После нескольких дней допроса она призналась в убийстве, рассказав о сообщнике-мужчине. Сейчас он находится в розыске.

Отметим, тела жертв до сих пор не найдены. По заявлению подозреваемой, вместе с сообщником они расчленили трупы и выбросили в разные мусорные контейнеры в черных пакетах.

Криминалисты нашли в квартире Тарховых следы крови и сосудов жертв.