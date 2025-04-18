Отца троих погибших от рук матери детей задержали

Отца троих убитых матерью детей в Канске Красноярского края задержали по делу об истязании четвертого ребенка. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Речь идет о ребенке, который на момент убийства его братьев и сестры находился в школе. По версии следователей, 40-летний отец с 2018 по 2025 годы систематически избивал мальчика. В частности, в возрасте трех лет он сломал ему нос, а в прошлом году несовершеннолетний пришел в школу с ссадинами и гематомами. Факты избиений подтверждают и свидетели.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного). Решается вопрос о заключении отца под стражу. Мальчик временно помещен в социальное учреждение в Канске.

Напомним, что 14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были найдены тела детей восьми и четырех лет и семимесячного младенца с рублеными ранами. В совершении преступления призналась их 29-летняя мать. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Женщина находится в СИЗО.