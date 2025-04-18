Раскрывшего самые сложные дела российского полицейского отправили в карцер

Бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила Руслана Белоконного, который прославился тем, что раскрыл несколько резонансных преступлений, отправили в карцер при ИК-13. Об этом сообщает URA.RU.

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Защита Белоконного направила жалобу на имя директора ФСИН России Аркадия Гостева. Адвокат рассказал, что в карцере бывшему оперу не разрешают пользоваться своей посудой, поэтому он не ест, так как посуда учреждения грязная. Мужчине также запретили читать и пользоваться библиотекой. Ему не оказывают медицинскую помощь.

По мнению стороны защиты, цель администрации — добиться признательных показаний. Сейчас Белоконный вину отрицает.

Адвокат отметил, что в карцер его подзащитный попал из-за более раннего отхода ко сну и более позднего подъема в первые дни, когда еще не знал о распорядке. Сначала сотрудники это зафиксировали, а потом предъявили их всем скопом, отправив Белоконного сразу в карцер, без каких-либо предупреждений.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявили, что Белоконный был ознакомлен с правилами внутреннего распорядка, но все равно их нарушал, поэтому и был отправлен в карцер.

Что такое карцер? Карцер — это специальная одиночная штрафная камера в тюрьмах. Она считается самой жесткой мерой наказания в исправительных учреждениях. Как правило, в нее отправляют за самые опасные нарушения: нападение на сокамерника или сотрудника администрации, уничтожение имущества, попытку побега и так далее.

20 сентября 2023 года суд приговорил Белоконного к двум годам исправительных работ. Его признали виновным в том, что он сдал анализы вместо знакомого. Экс-оперативник отрицает вину, заявляя, что дело сфальсифицировано и именно он вскрыл подмену анализов. Однако через несколько месяцев приговор отменили и направили дело на второй круг.