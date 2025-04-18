В Барнауле дочь сварила мать в кипятке из-за спора об оплате услуг ЖКХ

В Барнауле будут судить 34-летнюю местную жительницу, по вине которой в кипятке заживо сварилась ее пожилая мать.

Как сообщили в краевом главке СК РФ, женщина, ее брат и мать жили в одной квартире. В январе между дочерью и матерью произошел спор из-за повысившейся оплаты коммунальных платежей. Дочка обвинила пожилую женщину в том, что та не экономит на свете и воде.

Когда мать пошла принимать ванну, дочь отправилась за ней и принялась основательно поливать маму кипятком из душа в воспитательных целях. "Скорую" пострадавшей будущая фигурантка уголовного дела вызвала только на следующий день.

Врачи зафиксировали у поступившей пациентки 30 процентов ожогов второй и третьей степеней головы и тела. Облитая кипятком не выжила.

Ее дочери предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.