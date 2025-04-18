Депутат и бизнесмен из Курска дали показания на экс-чиновников Дедова и Смирнова

Против экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова были даны показания гендиректором ООО «КТК сервис» Андреем Воловиковым и находящимся в зоне СВО депутатом Максимом Васильевым.

«Вина Смирнова и Дедова подтверждается показаниями других фигурантов дела, свидетельскими показаниями, среди которых результаты допроса Васильева и Воловикова», — передаёт ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве на 1 млрд рублей.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Смирнову грозит до десяти лет колонии.

При этом сообщалось, что Смирнов не признаёт вину в мошенничестве.